"Талібан" продовжує наступ: терористи випустили сотні в’язнів – відео

Бойовики терористичної організації "Талібан" продовжують наступ на підконтрольні Афганістану території. Після захоплення 6 провінції, терористи почали звільняти усіх в'язнів з місцевих тюрем.

Відео з розпусками в'язниць з'явилися у соцмережах. Зокрема, одне з них поширив редактор CNN Адітя Радж Каул. За попередніми даними, терористи звільнили 730 в'язнів.

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Терористи розпустили ув'язнених у провінції Джауджаз

Після захоплення 6 міста Афганістану, столиці провінції Джауджаз Шеберган, таліби вирішили звільнити усіх засуджених. З чоловічої в'язниці терористи випустили 700 злочинців.

Терористи випустили 30 ув'язнених із жіночої в'язниці. Кадри з місця події також з'явилися у мережі.

На відео видно, як сотні ув'язнених зі своїми речима вийшли на вулиці міста. Судячи з усього – вони щасливі, а це означає, що "Талібан" збільшує кількість прихильників.

Також терористи взяли під свій контроль в'язницю та усі інші держустанови у місті Талукані, столиці провінції Тахар.

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