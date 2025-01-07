Зеленський підписав закон про створення переліку терористичних організацій

Володимир Зеленський 7 січня підписав закон про формування та ведення переліку терористичних організацій та груп. Це потрібно для запобігання, виявлення і припинення терористичної діяльності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту № 12102 на сайті Верховної Ради.

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Що відомо про новий закон, який підписав Зеленський

Відповідно до цього закону, формування та ведення переліку терористичних організацій та груп покладається на Службу безпеки України.

До переліку ввійдуть терористичні організації (групи), які здійснюють терористичну діяльність на території України та/або за її межами, а також створюють загрозу національній безпеці нашої держави, незалежно від наявності чи відсутності в них статусу юридичної особи, їх реєстрації уповноваженими органами України чи іноземних держав.

Водночас встановлюються механізми включення організації (групи) до переліку та врегульовуються підстави для включення і виключення до/з цього переліку.

Включення або виключення організації (групи) до/з переліку здійснює Антитерористичний центр при СБУ протягом 3 або 15 робочих днів на підставі висновку, погодженого із зацікавленими органами державної влади та розвідувальними органами України.

Передбачено, що до переліку не включатимуть зареєстровані в Україні відповідно до законодавства політичні партії.

Перелік організацій буде формуватись публічно. Оприлюднення відповідних відомостей здійснюється на офіційному вебсайті СБУ та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Варто зазначити, що цей законопроєкт Верховна Рада ухвалила ще 18 грудня 2024 року. Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук підписав документ та направив його на підпис президентові 23 грудня.