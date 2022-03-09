"Терпи, моя красунечко": Росія вже розплачується за війну в Україні

Ціни в Росії вже виросли на 30 – 45% (залежно від походження товару та його виробника). Долар вже по 140 – 160 рублів (і його немає). Інфляція виросла на 40%.

Дефолт близенько

Фінансисти прогнозують, що до 15 квітня, або раніше, в Росії буде дефолт. Безробіття в Москві та Пітері за останні дні виросло на 30%.

Важливо "Наш Крим" тепер зверхньо дивиться на російських буржуїв

Visa та MasterCard припинили обслуговувати російських користувачів. Іноземний капітал згортає бізнеси та інвестиційні проєкти. Росіяни на початку березня отримали останні зарплати від міжнародних компаній.

Фондовий, іпотечний, кредитний ринок в Росії розвалився. Це сотні тисяч людей стали банкрутами.

Авіасполучення з Росією закрите. Заблокована торгівля західними товарами і послугами (ІТ, авто, електроніка, одяг, бренди і так далі).

США планує запровадити ембарго на російську нафту і газ; компенсувати нестачу енергоносіїв на міжнародному ринку планують за рахунок зняття санкцій з Венесуели та Ірану, а також збільшення видобутку у Саудівській Аравії.

Революційна ситуація

Російські банки на межі банкрутства; російські олігархи втрачають активи та капітал, а їхні рахунки заморожуються.

У Росії розпочинається продовольча паніка. Фермери вимагають гарантування субсидій, інакше посівна не відбудеться.

Керівництво Росії намагається витягнути готівкові кошти із чиновників; анонсовано перевірки декларацій.

Федеральний бюджет Росії будуть переглядати. А це значить, що суб'єкти федерації отримають дулю, а не дотації та субвенції. Привіт, сепаратизм, особливо з Кавказу.

"Північний потік-2" назавжди зруйнований. Санкції не знімуть, поки Росія не піде геть з України, Криму, та Донбасу, і не відбудує зруйновані території.

Тому тут два виходи. Або Росія піде під Китай повністю; або вона розвалиться і там почнеться революція. Раз в 100 років в Росії щось відбувається.

Перемога України близько

Нам головне вистояти та допомагати армії, підтримувати владу, та демонструвати солідарність. Правда наша, ми захищаємо свою землю.