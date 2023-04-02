Чи можна на поліграфі визначити колаборанта або розвідника: фахівчиня поділилася міркуваннями

В Україні вже 403 день триває повномасштабна війна з російським агресором. За допомогою поліграфа можна виявити колаборанта, контрагента чи розвідника.

Про це в інтерв'ю "Київщина24/7" повідомила поліграфолог-поліцейська з Маріуполя Юлія Волкова. За словами експертки, ці люди зазвичай добре контролюють свої емоції, тому іноді доводиться застосовувати різні хитрі методи.

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Як може допомогти поліграф в умовах повномасштабного вторгнення

Юлія Волкова зазначила, що під час служби в поліції Київщини тестувала російських військовополонених на факт скоєння ними злочинів. На поліграфі вдалося виявити вбивства цивільних осіб і дуже багато фактів мародерства.

Зокрема, один з військовополонених окупантів уже навіть отримав вирок суду. Фахівчиня встановила, що він вбив цивільного.

Мені він одразу розповідав, що вбив за наказом командира; потім – що він злякався, що вбитий передасть їхні позиції ЗСУ, і з переляку, а не з умислу його розстріляв; потім, що йому хтось крикнув стріляти. Він давав відповіді, які суперечили одна одній – намагався уникнути відповідальності. Тому на поліграфі я перевіряла кожну його версію. І ми докопалися: він сам стріляв і сам ухвалив таке рішення,

– поділилася експертка.

Поліграфолог-поліцейська розповіла, що за допомогою детектора брехні можна навіть визначити колаборанта, контрагента чи розвідника. Ймовірно, це буде непростим завданням, адже такі особи вправно володіють своїми емоціями.

Проте, якщо використовувати різні хитрі методи, зрадників і агентів вдасться "розкусити". Експертка навела приклад, як у часи Другої світової на Заході вмикали підозрюваним гімн різних держав і за цим визначали, до якої країни "лежить душа" людини.

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