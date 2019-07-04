Тест Коломойским – самый главный для Зеленского

Перед президентскими выборами Зеленский молчал, потому что так надо было. Сегодня действующий президент делает официальные заявления, выражает собственное мнение относительно конкретных персон. Однако, мы до сих пор ничего не знаем о том, как Зеленский относится к взглядам Коломойского.

Коломойский: на Востоке внутренний гражданский конфликт, русские войска там – это нормально, войну разжигают американцы, конфликт не был инспирирован Россией.

Путин: буду говорить с Зеленским когда он начнет прямые переговоры с сепаратистами, перестанет называть их сепаратистами и наконец признает, что это внутренний конфликт.

Богдан: надо просто дать им говорить на русском языке и они успокоятся и будем жить мирно



Зеленский?

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Коломойского так прижали американцы, что он теперь готов транслировать любую российскую пропаганду. Просто у него нет выбора. И это понятно. Тут либо он уведет Украину в русский мир, либо Украина отведет его к прокурору. Причем американскому. И там он окажется не в Барышевском районном суде. И даже не шестом окружном административном. Порешать не выйдет. А значит это дорога в один конец.

Дорога, которая, конечно же, не нравится олигарху. И ему очень хочется спрятаться. Спрятаться нынче от американского правосудия можно только в России, потому что после Израиля в Иран не поедешь. И Путину нужно снять санкции, а для этого нужно убрать Россию с повестки дня, и сделать переговоры прямыми. И тогда – это только гражданский конфликт в Украине. Из-за языка, Россия тут уже не причем.

Не имея другого пути Коломойский помогает Путину. Ничего личного, только бизнес. В 2014-м был врагом №1 для Путина, теперь – первый друг. И то и то – только бизнес. В 2014 году это позволяло садится на потоки и выкачивать нефть, выводя деньги заодно из "Приватбанка", а теперь спасает его от наказания за грехи. Сейчас Коломойский так же активно продвигает план Путина-Медведчука, план капитуляции, как активно он играл роль патриота в 2014-м.

Но его проблемы – наши же проблемы, что его словами говорит глава Администрации Президента. Простите, глава офиса президента, который так или иначе повторяет тезисы, средние между высказываниями Путина и Коломойского. Очень близкий человек к президенту. Можно подумать, что так думает и президент. Тогда нас ждет трагедия. Потому что, если он попытается реализовать этот план, то вспыхнет Майдан, которого еще не видели. И удар по Украине будет очень сильный.

Это выгодно Путину, которому надо дестабилизировать Украину. Это выгодно Коломойскому, которому "хоть трава не расти", но главное не улететь в США. Это не выгодно Зеленскому, но понимает ли он это – тоже вопрос. Мы этого не знаем.

Мы не знаем, что в голове у Зеленского. Тем более, что во время выборов он сказал, что готов на мир "любой ценой" и ему плевать на свой рейтинг. После выборов было много правильной коммуникации от него. Но почему тогда глава офиса повторяет за Коломойским и Путиным? Почему глава офиса президента говорит, что выступления против Шария и Клюева – это зло, одновременно с тем, что Коломойский в интервью говорит, что в режиме Януковича не было ничего плохого. Означает ли это, что и люстрация была не нужна?

Тест Коломойским – самый главный тест для Зеленского. И не только в связи с "Приватбанком". Путь, на который Игорь Валерьевич толкает Владимира Зеленского, выгоден прежде всего Игорь Валерьевич. И Зеленский может по нему пойти. Как он уже послушался Игоря Коломойского, и назначил Богдана. Как он уже послушался Коломойского, и начал встречаться с олигархами один на один, что вылилось в странные договоренности, и это точно не похоже на деолигархизацию.

Негативный результат по тесту Коломойского может нанести непоправимый ущерб экономике Украины, если ему дадут реализовать план по "Приватбанку". Негативный результат по тесту Коломойского может уничтожить украинскую государственность, если Валерьевичу удастся продвинуть план Медведчука-Путина.

Какого следующего совета Коломойского послушается Зеленский? Что из того, что говорит Коломойский, созвучно с тем, что думает Зеленский?

Автор: Сергей Фурса

Источник: Facebook

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