Тести на коронавірус та захисні маски прибули з Києва до Львова: фото, відео

У Львів прибули тести для виявлення коронавірусу та засоби індивідуального захисту. Вже незабаром їх розповсюдять по лікарнях. Це допомога Китаю, яку напередодні доставили у Київ.

Допомога для боротьби з коронавірусом прибула з Києва в аеропорт Львова. Про це у телеграмі повідомив міський голова Андрій Садовий.

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Тести на коронавірус, захисні костюми й маски вже на львівському летовищі,

– написав Садовий.

За його словами, нацгвардійці перевантажують їх у спецтранспорт. Далі допомога їде на місце зберігання, після чого її розподілять у медичні заклади.

Наразі невідома точна кількість та тип отриманого з Києва обладнання. Про це повідомлять згодом.

Що відомо про допомогу з Китаю

Літак ЗСУ Іл-76 вночі 23 березня приземлився в аеропорту "Бориспіль". З китайського Гуанчжоу надійшли тести для виявлення коронавірусу, медичні маски, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень.

Згодом стало відомо, що до завершення доби 23 березня допомогу розповсюдять по усіх куточках України.

Коронавірус на Львівщині

Станом на 23 березня у Львівські області підтвердили 2 випадки інфікування коронавірусом. Загалом недугу підозрюють у 51 людини.

У Львові закриті спортивні клуби, театри, торговельні центри, салони краси тощо.

З 23 березня у Львові скасували пільговий проїзд у громадському транспорті. Це зробили, щоб уникати скупчення пенсіонерів, які в зоні ризику.

Літургії у найбільших храмах міста транслюють онлайн. Людей закликають молитися вдома, щоб не наражатися на небезпеку. Цієї неділі храми Львова були порожніми.

По Львову їздять інформаційні машини, які нагадують правила карантину.

Львівські швейні підприємства перепрофілюють, їхні працівники виготовлятимуть костюми біологічного захисту для місцевих лікарень.



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