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      Тести на коронавірус та захисні маски прибули з Києва до Львова: фото, відео

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      Садовий заявив, що допомога на боротьбу з коронавірусом вже у Львові / 032.ua

      У Львів прибули тести для виявлення коронавірусу та засоби індивідуального захисту. Вже незабаром їх розповсюдять по лікарнях. Це допомога Китаю, яку напередодні доставили у Київ.

      Допомога для боротьби з коронавірусом прибула з Києва в аеропорт Львова. Про це у телеграмі повідомив міський голова Андрій Садовий.

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      Тести на коронавірус, захисні костюми й маски вже на львівському летовищі,
      – написав Садовий.

      За його словами, нацгвардійці перевантажують їх у спецтранспорт. Далі допомога їде на місце зберігання, після чого її розподілять у медичні заклади.

      Наразі невідома точна кількість та тип отриманого з Києва обладнання. Про це повідомлять згодом.

       

      Що відомо про допомогу з Китаю

      • Літак ЗСУ Іл-76 вночі 23 березня приземлився в аеропорту "Бориспіль". З китайського Гуанчжоу надійшли тести для виявлення коронавірусу, медичні маски, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень.
      • Згодом стало відомо, що до завершення доби 23 березня допомогу розповсюдять по усіх куточках України.

      Коронавірус на Львівщині

      • Станом на 23 березня у Львівські області підтвердили 2 випадки інфікування коронавірусом. Загалом недугу підозрюють у 51 людини.
      • У Львові закриті спортивні клуби, театри, торговельні центри, салони краси тощо.
      • З 23 березня у Львові скасували пільговий проїзд у громадському транспорті. Це зробили, щоб уникати скупчення пенсіонерів, які в зоні ризику.
      • Літургії у найбільших храмах міста транслюють онлайн. Людей закликають молитися вдома, щоб не наражатися на небезпеку. Цієї неділі храми Львова були порожніми.
      • По Львову їздять інформаційні машини, які нагадують правила карантину. 
      • Львівські швейні підприємства перепрофілюють, їхні працівники виготовлятимуть костюми біологічного захисту для місцевих лікарень.


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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Китай Здоров'я Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Медицина Андрій Садовий Новини Львова Нацгвардія
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