Тести на коронавірус та захисні маски прибули з Києва до Львова: фото, відео
У Львів прибули тести для виявлення коронавірусу та засоби індивідуального захисту. Вже незабаром їх розповсюдять по лікарнях. Це допомога Китаю, яку напередодні доставили у Київ.
Допомога для боротьби з коронавірусом прибула з Києва в аеропорт Львова. Про це у телеграмі повідомив міський голова Андрій Садовий.
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Тести на коронавірус, захисні костюми й маски вже на львівському летовищі,
– написав Садовий.
За його словами, нацгвардійці перевантажують їх у спецтранспорт. Далі допомога їде на місце зберігання, після чого її розподілять у медичні заклади.
Наразі невідома точна кількість та тип отриманого з Києва обладнання. Про це повідомлять згодом.
Що відомо про допомогу з Китаю
- Літак ЗСУ Іл-76 вночі 23 березня приземлився в аеропорту "Бориспіль". З китайського Гуанчжоу надійшли тести для виявлення коронавірусу, медичні маски, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень.
- Згодом стало відомо, що до завершення доби 23 березня допомогу розповсюдять по усіх куточках України.
Коронавірус на Львівщині
- Станом на 23 березня у Львівські області підтвердили 2 випадки інфікування коронавірусом. Загалом недугу підозрюють у 51 людини.
- У Львові закриті спортивні клуби, театри, торговельні центри, салони краси тощо.
- З 23 березня у Львові скасували пільговий проїзд у громадському транспорті. Це зробили, щоб уникати скупчення пенсіонерів, які в зоні ризику.
- Літургії у найбільших храмах міста транслюють онлайн. Людей закликають молитися вдома, щоб не наражатися на небезпеку. Цієї неділі храми Львова були порожніми.
- По Львову їздять інформаційні машини, які нагадують правила карантину.
- Львівські швейні підприємства перепрофілюють, їхні працівники виготовлятимуть костюми біологічного захисту для місцевих лікарень.
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