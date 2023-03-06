Служила з чоловіком, виховувала доньку: загинула захисниця Тетяна Фесенко з позивним "Мурка"

Уже чимало українських захисників віддало свої життя за Україну від початку цієї війни. Важливо пам'ятати, що серед них є як і чоловіки, так і жінки. Зокрема, на той світ відійшла молода військовослужбовиця Тетяна Фесенко.

Зауважимо, що пані Тетяна мала позивний "Мурка" та захищала нашу державу пліч-о-пліч зі своїм чоловіком Володимиром. Відомо також, що пара виховувала дочку – тепер вона напівсирота. Про загибель військової повідомила волонтерка Юлія Кухова у неділю, 5 березня.

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"Вона стала ангелом"

Словами важко передати, що відчувають друзі, рідні та близькі загиблої жінки. Юлія Кухова написала, що загибель військової – це нестерпний біль. Вона ніколи це не забуде та не пробачить окупантам.

Окрім того, чоловік загиблої захисниці Володимир Фесенко написав, що його жінка стала ангелом. Разом з тим він згадав про їхню спільну доньку, яка тепер буде виховуватись без матері.

Я втратив свою красуню, найкращу у світі дружину та матір нашої доньки. Вона стала ангелом, який буде дивитися на мене та нашу доньку та завжди буде поруч у наших сердечках. Я обов'язково зустрінусь з тобою, моя кохана Мурочка,

– йдеться в його повідомленні.

Покійна військовослужбовиця Тетяна Фесенко / світлини зі соціальних мереж

За Україну гинуть найкращі

Згадаємо, що наприкінці лютого було підтверджено загибель прикордонника Максима Свириденка. Прощання зі захисником відбулось на його рідній Чернігівщині. Зауважимо, що близько року військовий вважався зниклим безвісти, однак, як виявилося, загинув він ще 15 березня 2022 року.

Разом з тим очевидно, що найважчим на всій лінії фронту залишається Бахмутський напрямок. Саме поблизу цього міста відійшла на той світ бойова медикиня 93-ї бригади "Холодний Яр" Яна Рихліцька. Слід сказати, що деталі цієї смерті невідомі, однак загинула дівчина саме під час евакуації поранених українських захисників.

Наостанок ще згадаємо, що обороняючи Бахмут, загинув Олег Хом'юк та його син Микита. Їх також тривалий час вважали зниклими безвісти.

Редакціявисловлює співчуття усім рідним та близьким загиблої Тетяни Фесенко. Дякуємо їй за те, що вона протистояла окупантам та віддала своє життя, аби якомога скоріше наша держава перемогла ворога.