У камері Тетяни Крупи провели обшук – і виявили заборонені предмети
- У камері Тетяни Крупи виявили заборонені предмети під час обшуку.
- Таким чином, вона порушила умови перебування під вартою.
Колишня очільниця Хмельницької МСЕК перебуває під вартою вже 7 місяців. Та коли правоохоронці обшукали її камеру, виявилося, що жінка зберігає незаконні речі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ухвалу суду.
До теми Один комплект трусів і жодних золотих прикрас: в яких умовах тримають Крупу в СІЗО
Що знайшли в камері Тетяни Крупи
Як виявилося, Тетяна Крупа порушила умови перебування під вартою. Адже у березні 2025 року в її камері виявили та вилучили мобільний телефон. Це сталося під час проведення працівниками слідчого ізолятора вибіркового обшуку в особистих речах Крупи.
Під час вилучення підозрювана намагалась видалити інформацію з мобільного телефону. Також на спальному місці іншої ув'язненої у цьому ж камерному приміщенні було виявлено ще два мобільні телефони,
– сказано в публікації.
Імовірно, за допомогою телефонів Крупа могла здійснювати дистанційне управління банківськими рахунками за кордоном.
Днями повідомляли, що Крупа разом з родиною вивела до ЄС понад 2,9 мільйона доларів і 476 тисяч євро. Гроші були на рахунках в Австрії, Польщі та Швейцарії.
У Польщі проти неї також порушили справу.