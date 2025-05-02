У камері Тетяни Крупи провели обшук – і виявили заборонені предмети

Колишня очільниця Хмельницької МСЕК перебуває під вартою вже 7 місяців. Та коли правоохоронці обшукали її камеру, виявилося, що жінка зберігає незаконні речі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ухвалу суду.

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Що знайшли в камері Тетяни Крупи

Як виявилося, Тетяна Крупа порушила умови перебування під вартою. Адже у березні 2025 року в її камері виявили та вилучили мобільний телефон. Це сталося під час проведення працівниками слідчого ізолятора вибіркового обшуку в особистих речах Крупи.

Під час вилучення підозрювана намагалась видалити інформацію з мобільного телефону. Також на спальному місці іншої ув'язненої у цьому ж камерному приміщенні було виявлено ще два мобільні телефони,

– сказано в публікації.

Імовірно, за допомогою телефонів Крупа могла здійснювати дистанційне управління банківськими рахунками за кордоном.

Днями повідомляли, що Крупа разом з родиною вивела до ЄС понад 2,9 мільйона доларів і 476 тисяч євро. Гроші були на рахунках в Австрії, Польщі та Швейцарії.

У Польщі проти неї також порушили справу.