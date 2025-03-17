Главу Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагачені, звільнили наприкінці лютого цього року з посади, яку вона обіймала. Зокрема, це сталося 24 лютого 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, якому про це розповів перший заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук.

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Крупу звільнили з посади

Тетяну Крупу звільнили з посади глави Хмельницької обласної МСЕК.

"Після прийнятого рішення про ліквідацію МСЕК, про це повідомили всіх працівників. Відповідно і Тетяну Крупу проінформували листом. Ми отримали підтвердження, що вона ознайомилась з рішенням. Від неї отримали лист про те, кому передати трудову книжку після її звільнення. Відповідно було видано розпорядження, коли витікав двомісячний термін, який передбачений законодавством. І з 24 лютого 2025 року Тетяна Крупа офіційно звільнена", – розповів він.

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Нагадаємо, що скандал розгорівся 4 жовтня 2024 року. Тоді працівники ДБР на Хмельниччині викрили керівницю МСЕК та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.