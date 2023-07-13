Нардепка від ОПЗЖ Тетяна Плачкова склала мандат

Народна депутатка від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Тетяна Плачкова вирішила скласти депутатський мандант. Вона вже написала відповідну заяву.

Проєкт постанови оприлюднили на сайті парламенту, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що раніше народний депутат від ОПЗЖ Ігор Абрамович також склав мандат.

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Тетяна Плачкова склала мандат

Так, Плачкова написала відповідну заяву про складання депутатського мандату.

Припинити достроково повноваження народного депутата України Плачкової Тетяни Михайлівни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Опозиційна платформа – За життя", у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень,

– мовиться у постанові.

Що відомо про Плачкову

Народна депутатка ВРУ 9 2019 року. Членкиня Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування.

10 березня 2020 року була членом так званої "делегації" ОПЗЖ у Москві, де зустрілася з головою Держдуми В'ячеславом Володіним, його заступником Олексій Гордєєвим та іншими російськими депутатами.

У травні 2022 року вступила у новоутворену депутатську групу "Відновлення України".

Раніше працювала у Державній архітектурно-будівельній інспекції.

Членкиня Ради адвокатів Одеської області.

Депутати складають свої мандати