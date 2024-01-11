Маленька дівчинка з великим серцем: історія Тетяни Шутяк, котра загинула у катастрофі в Броварах

18 січня 2023 року сталася моторошна авіакатастрофа. Під час неї розбився міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. А разом із ним його заступники. Серед жертв – Тетяна Шутяк.

Напередодні роковин авіакатастрофи, у міністерстві виклали документальний фільм "БОРТ 54", передає 24 Канал. Він присвячений Тетяні Шутяк, котра була заступницею керівника патронатної служби МВС України.

Читайте також Там відпочивав душею і тілом: дружина Монастирського розповіла про "місце сили" ексглави МВС

Усмішка не сходила з обличчя

Почалася документалка з цитування її матір'ю, Валентиною Шутяк, вірша Лесі Українки "Як дитиною, бувало". Вона зауважила, що у Тетяни на устах завжди була усмішка. За словами матері, вона була як стійкий олов'яний солдатик.

Як розповіла пані Валентина, вона маленькою разом із дідусем потрапила в аварію. Тоді на них виїхав п'яний водій. Дівчинка лягла між колесами. Як кажуть рідні, "ангел її тоді зберіг".

Наша Танюшка народилася тут, у цій хаті, тут вона зробила перші кроки маленька тендітна світловолоса блакитноока дівчинка, але з великим, повірте мені, люблячим серцем. Це велике серце патріота нашої України,

– наголосила пані Валентина.

Мама Тетяни Шутяк згадує, що її донька любила свою Україну, свою землю та свій народ. Вона була наполегливою та завжди казала, що доб'ється, якщо чогось хотіла. Так, вона у другому класі розгромила вщент своїх старших суперників на змаганнях з шахів.

Трагедія сталася незадовго до дня народження

Її сестра Наталія розповідає, що залишилися лічені дні до дня народження Тані. І її друзі готували дівчині подарунки. Одним із них був портрет, написаний Андрієм Мариненком. 24 числа дівчина мала отримати його на свято, але у долі, на жаль, були свої плани.

Я бачила її усмішку. Я бачила її радість у своїх її очах, розумієте. І я бачила, що оця робота... Вона приносить їй величезне задоволення. Вона з радістю на неї бігла. Найбільшою для неї була трагедія, коли почалась оця війна і вона змушена була їхати додому,

– пригадує пані Валентина.

Тетяна завжди ставила інтереси держави, своїх колег чи друзів вище за свої. Матір припускає, що, можливо, дівчині було важко, але вона цього не показувала. Вона була "смілива, мужня, розумна, найкраща зірочка наша".

Нагадаймо, що того моторошного дня 18 січня у Броварах на Київщині загинули 14 людей, зокрема дитина. Серед жертв – керівництво Міністерства внутрішніх справ України: міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович, а також перший заступник міністра Євгеній Єнін.