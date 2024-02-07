Агентка Кремля: депутатку, яку підозрюють у співпраці з ФСБ, поставили на місце в Європарламенті

Євродепутатку від Латвії Татьяну Жданок підозрюють у її зв'язках із спецслужбами Росії. Так, європарламентка вирішила відповісти на відповідні звинувачення в її сторону.

Вона підтвердила, що є агентом, але додала, що вважає себе "агентом миру". Про це передає кореспондентка 24 Каналу у Страсбурзі.

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Євродепутатка заявила, що вона "агент миру"

Після того, як опублікували журналістське розслідування про те, що Жданок роками працювала на ФСБ, в Європарламенті провели дебати щодо впливу Росії на демократичні процеси в Євросоюзі. Сама Жданок відкидає звинувачення.

Так, я агент, агент миру, агент Європи без фашизму, агент прав меншин, агент об'єднаної Європи від Лісабона до Уралу,

– сказала євродепутатка.

Вона додала, що Євросоюз не зможе "вирішити конфлікт навколо України, якщо працюватиме проти Росії".

Євродепутати закликають провести належне розслідування

Віцепрезидент Європейської комісії Маргарітіс Схінас під час дебатів наголосив, що з лютого 2022 року в ЄС спостерігають хвилю дезінформації, яку Росія використовує, як зброю у своїй агресивній війні проти України, спотворюючи факти, публікуючи фальшиві наративи та намагаючись скористатися втомою від війни.

Я вважаю, що обов'язок цієї палати – розслідувати, хто ще, що і за яких умов робив, щоб грати в гру Москви,

– заявив він, назвавши звинувачення на адресу Жданок "глибоко тривожними".

Крім цього, литовський євродепутат Андрюс Кубілюс заявив, що втручання Росії в демократичні процеси ЄС є "унікальними" з точки зори загроз та небезпек, які вони становлять для євроінституцій. За його словами, "Рашагейт" набагато небезпечніший, ніж скандал із Катаргейтом.

Кубілюс висловив бажання, аби Європарламент підготував спеціальний інформаційний документ на кшталт "Книги ганьби Європи" з усіма даними про випадки російського втручання в демократичні процеси в країнах-членах ЄС, які були виявлені журналістами-розслідувачами в країнах-членах ЄС. Також він зазначив, що такий звіт повинен бути опублікований до європейських виборів.

Засудження агентів впливу

Євродепутатка Раса Юкнявічене засудила Татьяну Жданок і назвала її "представником Кремля" і "пережитком русифікації", а не латвійською євродепутаткою. Вона закликає колег розглядати цей випадок "як системне вираження довгострокової політики Кремля, що реалізується протягом багатьох років".

На цій трибуні регулярно виступає не лише Жданок, але й інші агенти впливу, які регулярно беруть слово тут, на цій трибуні. Вони часто відвідували окуповані території України, але ніколи не були засуджені за це. Для посилення впливу Кремля використовуються не лише політичні майданчики, але й бізнес, культура, медіа, навіть церква,

– наголосила Юкнявічене.

Що відомо євродепутатку, яка працювала на Росію

Російська ФСБ завербувала євродепутатку з Латвії Татьяну Жданок. Розслідувачі стверджують, що вона співпрацювала з ними щонайменше з 2004 року.

Вони заявляють, що Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року, а також просила в них гроші на проведення заходів.

Відомо, що жінка з 2005 року листувалася зі своїм куратором – співробітником управління ФСБ Санкт-Петербурга Дмітрієм Гладеєм.

З листів можна зробити висновок, що Жданок досить регулярно зустрічалася з Гладеєм у Європі та в Москві, хоча мета і характер їхніх особистих розмов ніколи не згадувалися в листуванні.

Сама ж Татьяна Жданок заперечує свою співпрацю з російськими спецслужбами. Також вона зазначила, що злам електронних листів є незаконним.

У Європарламенті також відреагували на звинувачення щодо євродепутатки у її зв'язках із ФСБ. Так, представник голови Європарламенту Юрій Ласс розповів, що Роберта Метсола передає цю справу до Консультативного комітету з кодексу поведінки. За його словами, це означає, що в Європейському парламенті розпочато розслідування.