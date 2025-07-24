Теж не білі й пухнасті, – ексспівробітник СБУ пояснив, як посилити ефективність НАБУ й САП

НАБУ і САП мають відповідати на підозри, якщо є факти зловживань з боку їхніх працівників. Але швидке рішення Верховної Ради змінити їм підпорядкування без пояснень схоже радше на політичне втручання, ніж на правову реакцію.

Таку думку висловив 24 Каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак, коментуючи ситуацію навколо обшуків і ймовірних агентів впливу в антикорупційних органах. Він наголосив, що спочатку варто було провести аудит, а не ламати систему на ходу.

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У чому звинувачують працівників НАБУ і САП?

Окремим працівникам антикорупційних органів закидають зловживання службовим становищем. Один зі співробітників, за версією слідства, намагався використати службовий час і повноваження, щоб лобіювати інтереси свого батька, громадянина Росії, для отримання держпідрядів у Дагестані. Також є інформація про торгівлю даними з державних баз – зокрема МВС та прикордонної служби.

НАБУ і САП – не такі вже й білі та пухнасті, як дехто вважає. Є конкретна претензія. Треба на неї відповідати,

– наголосив він.

За його словами, незалежність органу не означає автоматичну безпомилковість, і суспільство має право знати, чи справді окремі співробітники причетні до порушень.

Чому рішення Ради викликає підозри?

Верховна Рада менш ніж за день проголосувала за зміну підпорядкування НАБУ. Парламент передав контроль над бюро до Офісу генерального прокурора. Ступак вважає, що така поспішність викликає більше запитань, ніж відповідей.

Коли Верховна Рада за 5 годин просто вирішила і перевпорядкувала цю організацію іншій – це не нормально. Без аудиту, без аналізу ефективності,

– зазначив він.

На його думку, спершу потрібно було проаналізувати результати роботи антикорупційних органів, визначити проблеми, а вже потім ухвалювати кадрові чи структурні зміни.

Як реагують суспільство і військові?

Після голосування частина народних депутатів відмовилася публічно пояснювати свою позицію. Ступак звернув увагу, що дехто просто уникає ефірів і не коментує резонансне рішення.

"Мене дуже здивувала позиція окремих нардепів, які просто починають відмовлятися від ефірів. Кажуть: ми не приїдемо, ми не будемо коментувати цю історію. Це виглядає максимально слабко", – сказав він.

Він навів приклад Василя Вірастюка, який, за його словами, не зміг аргументувати свою позицію та обмежився коментарем про те, що НАБУ "приходить, куди треба і не треба".

На цьому тлі, за словами Ступака, чітко висловились військові, які публічно заявили, що не підтримують НАБУ чи САП як інституції, а виступають за чесні й обґрунтовані процеси у владі.

Вони наголосили, що не захищають антикорупційні органи, а відстоюють право громадян на прозорість і аргументацію під час ухвалення важливих державних рішень.

Ця реакція демонструє запит суспільства не на політичні маніпуляції, а на відповідальність і відкритість з боку влади.

Як можна посилити роботу НАБУ і САП?

Іван Ступак вважає, що антикорупційні органи дійсно потребують перегляду підходів до роботи, але це слід робити системно, а не хаотично. На його думку, зміни мають ґрунтуватися на відкритому аналізі результатів.

Спочатку аналізується діяльність. Потім проводиться аудит. І тільки після цього пропонується модель, яка реально підвищує ефективність,

– пояснив він.

Він навів приклад умовного сценарію, коли після аналізу виявляється, що результативність органу становить 3,1. Якщо є проєкт, що дозволяє вивести її хоча б до 7,1 – тоді варто ухвалювати зміни. Але не за п'ять годин без жодного обговорення.