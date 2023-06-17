Не назвали агресора у війні: телеканал TF1 зняв репортаж з позицій військових Росії

Французький телеканал TF1 15 червня випустив репортаж з позицій російських окупантів на фронті. У своєму матеріалі французькі журналісти жодного разу не згадали, що російські війська здійснюють агресію відносно України.

Свій сюжет французи знімали на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Наразі відео цього репортажу набрало майже 135 тисяч переглядів на ютубі.

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Французькі журналісти не згадали агресію Росії у своєму репортажі

У цьому трихвилинному сюжеті французи показали кадри дороги до російських позицій, а також відео зсередини бліндажів окупантів. Крім цього, журналісти також поспілкувалися і з російськими загарбниками.

Росіяни розповіли, як вони використовують боєприпаси й дрони проти українських військових. Ба більше, окупанти навіть показали як вони завдають удари зі стрілецької зброї по лінії фронту, де перебувають наші захисники.



Журналісти французького TF1 не назвали Росію агресором у війні / Скриншот 24 Каналу

Попри це, у закадровому начитуванні журналісти телеканалу жодного разу не назвали агресора у війні проти нашої держави. До того ж вони не згадали жодних суттєвих фактів, окрім того, що армія країни-агресорки очікує контрнаступу Збройних Сил.

Раніше репортаж з позицій росіян зняв інший французький канал