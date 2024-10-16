Київ просив у США протиракетний комплекс THAAD проти "Кинджалів", та його розгорнуть в Ізраїлі

Аналітики розповіли, що Україна у грудні 2023 року просила в Сполучених Штатів протиракетний комплекс THAAD, який здатен знищувати російські ракети "Іскандер" та "Кинджал".

Аналітики Defense Express писали, що Україна вела перемовини з США щодо можливого отримання THAAD. Проте станом на жовтень 2024 року про це даних немає.

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Водночас США підтвердили 13 жовтня розгортання в Ізраїлі батареї протиракетного комплексу THAAD.

Що кажуть аналітики про розгортання THAAD в Ізраїлі

Однак майже за рік потому, тобто на станом на осінь 2024 року, поки що нема ніяких нових повідомлень про те, як розвивається історія зі THAAD для України, натомість маємо факт розгортання батареї такого комплексу в Ізраїлі на тлі конфлікту на Близькому Сході,

– пояснили аналітики.

Водночас портал The War Zone написав, що перекидання THAAD в Ізраїль має для американських військових свої складнощі:

THAAD – це потужний протиракетний комплекс, якому можуть загрожувати дії Ірану;

перекидання батареї THAAD до Ізраїлю збільшує рівень оперативної напруги для армії США;

Вашингтон має тільки 7 батарей цього комплексу, у 2025 році американські військові сподіваються отримати восьму батарею THAAD.

Наразі по одній батареї THAAD вже розгорнули в іншій точці Близького Сходу та в Південній Кореї, а також на острові Гуам.

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Ба більше, видання, посилаючись на дані Missile Defense Agency вказує, що орієнтовний склад батареї THAAD:

до 9 мобільних пускових установок на вісім ракет кожна,

один або два центри управління вогнем та машини забезпечення, зокрема – генератори.

США наразі не уточнювали, батарею THAAD з яким складом передали Ізраїлю.