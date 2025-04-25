Білоголовий орлан у бинтах: The Economist оприлюднив красномовну обкладинку про США

Британський журнал The Economist вразив новою красномовною обкладинкою. На ній зображено символ США – білоголового орлана, який перев'язаний бинтами.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Чим цікава нова обкладинка The Economist

На новій обкладинці видання зображено білоголового орлана – національний символ США. Щоправда, він перев'язаний бинтами.Ця ілюстрація супроводжує матеріал, присвячений першим 100 дням другого президентського терміну Дональда Трампа.

У редакційній колонці британське видання називає Трампа "революціонером", який, на їхню думку, вже встиг серйозно підірвати демократичні інститути Сполучених Штатів. Журналісти застерігають, якщо його не зупинять виборці, інвестори чи судова система, він може ще більше тиснути на систему та продовжити рух у бік авторитарного правління.

Обкладинка, яку присвятили першим 100 дням президентства Трампа / Фото The Economist

Зауважимо, що число 1361, яке розміщене на обкладинці, символізує кількість днів до наступних президентських виборів у США.

До слова, Bloomberg пишуть, що Трамп опинився втягнутим у кілька війн: в Україні, на Близькому Сході, з Іраном, холодну війну з Китаєм та глобальну торгівельну війну. У виданні зауважили, що у найближчі тижні стане зрозуміло, чи зуміє президент США укласти угоди, що допоможуть знизити напругу, або ж, як прогнозує міністр фінансів Скотт Бессент, спонукатиме союзників приєднатися до економічного протистояння з Китаєм.