The Guardian показав жахливі кадри Маріуполя після багатоденного обстрілу: моторошне відео

Окупанти намагаються стерти з лиця землі український Маріуполь. Вони цинічно цілять у цивільну інфраструктуру, вбиваючи мирних жителів.

Кожен занепокоєний ситуацією в Україні. На вулицях міст іноземні журналісти знімкують та ведуть трансляції подій для всього світу.

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The Guardian показав жахливі кадри Маріуполя після обстрілу

Так, британська газета The Guardian підняла у небо свої дрони, щоб показати, який вигляд має Маріуполь після багатоденного обстрілу російськими окупантами.

На опублікованих кадрах – один із торгових центрів міста, який піддався атаці ворога. З висоти пташиного польоту видно, що від нього залишилися лише руїни.

Дивіться відео:

Зазначимо, українські захисники героїчно тримають оборону Маріуполя, й завдають неабияких втрат ворогу.

Наші воїни здійснили рейд по ворожому командному пункту та тиловому пункту управління. Під час цього знищили склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога та до взводу піхоти.

Зверніть увагу – евакуація з Маріуполя на фоні зруйнованого міста та під обстрілами: дивіться відео