Ти мене чуєш, тебе розірве, – Байден насміхається з російського фондового ринку
Росія вранці 24 лютого наважилася розв'язати повномасштабну війну проти України. Цивілізований світ одразу запровадив проти агресора найжорсткіші санкції.
Відтак, для російського фондового ринку настали найгірші часи в історії. Американський лідер Джо Байден вже почав відкрито насміхатися з РФ, інформує 24 канал.
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"Ти мене чуєш? Тебе розірве", – звернувся президент США до російського фондового ринку.
Однак зафіксувати крах фондового ринку Росії наразі не дозволяє лише те, що котирування на московській біржі не оновлювалися з 28 лютого через зупинку торгів.
Проте, коли її відкриття все ж таки трапиться – російська економіка стрімко полетить донизу.
Байден насміхається з російського фондового ринку: дивіться відео