"Ти що дверима грюкаєш, с*ка": у Запоріжжі таксист накинувся на пасажирів через зауваження
Джерело:телеграм-канал "Это Запорожье"
У Запоріжжі таксист накинувся на пасажирів з кулаками через те, що вони зробили йому зауваження. В одного із потерпілих діагностували гематоми повік і контузію.
Про неприємний інцидент, який стався 5 лютого, повідомили місцеві телеграм-канали. Зазначили, що водій підтвердив замовлення, а потім увімкнув "простій" перш ніж приїхати за адресою.
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Через це у клієнтів почали списуватися кошти. Згодом, коли таксист таки приїхав на місце виклику, пасажири зробили йому зауваження. Однак вони й не підозрювали, чим це обернеться.
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Таксист завдав пасажиру тілесних ушкоджень і втік з місця інциденту. Клієнт звернувся до місцевої лікарні по допомогу. В медичному закладі у нього діагностували гематоми повік і контузію.
У Запоріжжі таксист накинувся на пасажирів / Фото з телеграм-каналу "Это Запорожье"
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