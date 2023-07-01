Тіла вбитих у Бердянську підлітків ще не поховали: росіяни перевезли їх до Мелітополя
Джерело:Ольга Решетилова
Вбитих росіянами в окупованому Бердянську підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова так і не вдалося поховати. Натомість окупанти перевезли їхні тіла у Мелітополь нібито "на експертизу".
Про це повідомила координаторка організації "Медійна ініціатива за права людини" Ольга Решетилова. Похорон хлопців був запланований на 29 червня, але прощання не відбулося і досі.
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Росіяни намагаються приховати свої злочини
Увесь день 29 червня родини Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова чекали на те, щоб забрати тіла хлопців з моргу. Однак їх так і не віддали.Водночас увесь день морг оточували окупанти.
Уже наступного дня стало відомо, що тіла Тиграна та Микити вивезли до окупованого Мелітополя. Ольга Решетилова підкреслила, що росіяни таким чином намагаються приховати свій злочин, але в них нічого не вийде.
Ми розуміємо для чого росіяни це роблять. Вони намагаються приховати сліди своїх злочинів, адже по характеру уражень очевидно, що було вчинене вбивство, що в хлопців стріляли прицільно і на ураження. Але всі ці хаотичні дії злочинців не мають сенсу. Нам все відомо і все зафіксовано. Нічого приховати уже не вдасться. Просто дайте рідним попрощатися з дітьми,
– наголосила Решетилова.
Росіяни вбили підлітків у Бердянську
- Тигран та Микита почали партизанити у тимчасово окупованому Бердянську. 30 вересня 2022 року до них прийшли з обшуками.Російські правоохоронці жорстоко побили Тиграна та забрали його до так званого відділку поліції. Бабусі заборонили бачитись з онуком, але дозволили приносити одяг, ліки та їжу. Як виявилось, хлопця катували та "допитували". Його разом з другом звинувачували у диверсіях на залізниці.
- Однак бердянські партизани нічого не говорили, тому окупаційна влада відпустила підлітків.
- Тиграну та його сім'ї заборонили виїжджати з Бердянська. Згодом проти хлопців відкрили кримінальне провадження. Так, 24 травня 2023 року їх звинуватили за статтею 281 "Диверсія" кримінального кодексу Росії. Підліткам загрожувало від 10 до 20 років позбавлення волі.
- 24 червня колаборант Владімір Рогов заявив про "ліквідацію терористів" і повідомив, що одним із вбитих був Тигран. Про те, що разом з ним загинув і Микита, стало відомо згодом.
- Раніше правозахисниця Ольга Решетилова сказала, що 2 підлітків в окупованому Бердянську вбили пострілами снайперів. Вона зазначила, що це були прицільні постріли в одні місця.
- Крім того, українські партизани зазначили, що цим вбивством російська ФСБ хотіла показати буцімто "ліквідацію страшних терористів". Також окупанти могли позбутися підлітків, бо хлопці були свідками воєнних злочинів росіян у місті.
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