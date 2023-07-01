Тіла вбитих у Бердянську підлітків ще не поховали: росіяни перевезли їх до Мелітополя

Вбитих росіянами в окупованому Бердянську підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова так і не вдалося поховати. Натомість окупанти перевезли їхні тіла у Мелітополь нібито "на експертизу".

Про це повідомила координаторка організації "Медійна ініціатива за права людини" Ольга Решетилова. Похорон хлопців був запланований на 29 червня, але прощання не відбулося і досі.

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Росіяни намагаються приховати свої злочини

Увесь день 29 червня родини Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова чекали на те, щоб забрати тіла хлопців з моргу. Однак їх так і не віддали.Водночас увесь день морг оточували окупанти.

Уже наступного дня стало відомо, що тіла Тиграна та Микити вивезли до окупованого Мелітополя. Ольга Решетилова підкреслила, що росіяни таким чином намагаються приховати свій злочин, але в них нічого не вийде.