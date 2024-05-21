У Запоріжжі на честь вбитих росіянами підлітків Оганнісяна й Ханганова назвали дві вулиці

Одну з вулиць Запоріжжя розділили на дві й назвали на честь підлітків Тіграна Оганнісяна й Микити Ханганова, яких наприкінці червня 2023 року у Бердянську вбили росіяни.

Депутати Запорізької міської ради 20 травня проголосували за перейменування понад 100 вулиць та провулків міста.

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Зокрема у Заводському районі міста на честь вбитих росіянами підлітків перейменували вулицю Лассаля.

Вулицю Лассаля розділили на дві частини (одну перейменували на вулицю Тиграна Оганнісяна, а другу – на вулицю Микити Ханганова),

– повідомив місцевий краєзнавець Роман Акбаш.

Історія Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова

Навесні 2023 підліткам висунули обвинувачення за статтею 281 кримінального кодексу Росії, що передбачає від 10 до 20 років ув'язнення. Російський слідчий заявив, що на початку вересня 2022 року хлопці вступили у змову для надання підтримки ЗСУ. Ба більше, за його словами, обоє підлітків нібито пошкодили залізничні колії, аби не дозволити російським збройним силам отримати матеріальне забезпечення.

24 червня 2023 року росіяни заявили про "ліквідацію двох терористів". Згодом стало відомо, що мовиться саме про вбивство українських підлітків.

Напередодні у мережі з'явилося передсмертне відео Тиграна Оганнісяна, де він з автоматом у руках прощається словами: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні". Після цього відео обірвалося. Колаборант Владислав Рогов, який повідомив про вбивство підлітків, заявив, що вони начебто вбили місцевого поліцейського-окупанта.

Що зараз відбувається на окупованих територіях