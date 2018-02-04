Тигриця прийшла до людей полікувати зуби: неймовірні кадри

Сибірський тигр, які, зазвичай, живуть подалі від людей, добровільно прийшла у село через нестерпний зубний біль.

Неймовірна історія сталась у селі Солонцові в Сибіру, пише таблоїд Daily Mail.

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Тварина, яка страждала від болю в яснах і через це не могла більше їсти, просто прийшла і лягла на ганку будинку на околиці села.

Її знайшов місцевий мешканець. Чоловік розповідає, що вранці просто не зміг відчинити двері свого будинку, а коли спробував штовхнути сильніше, почув ричання.





Тигриця прийшла до людей через зубний біль

Рятувальники, які прибули на виклик, приспали тварину, а потім перевезли її до реабілітаційного центру.

Там з'ясували, що тварині вже понад 10 років і вона страждає від запалення ясен на верхній щелепі.





Тигриця страждає на запалення ясен

Тигриця вела себе абсолютно мирно, наче вона чекала допомоги,

– розповів директор Центру "Амурський тигр" Сергій Арамільов.

Щоправда, стоматологи констатували, що тварина занадто слабка, щоб пережити загальну анестезію, тому для неї шукатимуть інші способи лікування.

Дивіться відео, як сибірський тигр добровільно прийшов по допомогу до людей:

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