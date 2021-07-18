Тихановська прибула з візитом до США: перше відео

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська розпочала свій робочий візит до Вашингтона. Там вона зустрінеться з представниками американської влади.

Лідерка білоруської опозиції прибула у Сполучені Штати Америки 18 липня. Там вона проведе низку зустрічей та дасть інтерв'ю провідним світовим ЗМІ.

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Перша зустріч

В аеропорту білоруську опозиціонерку зустріла Джулі Фішер – пані посол США у Білорусі. Тихановська опублікувала у своєму твітері відповідне відео. "Мене зустріла пані посол США – це велика честь! Вона невтомно працює, аби підтримати Білорусь. Я дуже рада почати свій візит і сподіваюся, що він допоможе нам на шляху до демократії", – написала політикиня.

Тихановська прибула у США: дивіться відео з її соцмереж

Вже о 14:00 за місцевим часом Тихановська зустрінеться у Вашингтоні з представниками білоруської діаспори. Захід відбудеться у Freedom Plaza.

Що Тихановська робитиме у США