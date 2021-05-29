Якщо Лукашенка не буде при владі: Тихановська про велику фінансову допомогу для Білорусі

Євросоюз готовий виділити Білорусі велику суму допомоги, проте лише за умови, якщо в країні буде демократія. Опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що взяти з приклад ЄС можуть і інші міжнародні організації.

Про це Тихановська повідомила під час пресконференції. Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла представникам опозиції про план з підтримки білоруської економіки.

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Загалом Білорусі можуть надати близько 10 мільярдів євро

План передбачає виділення 3 мільярдів євро допомоги. Ще 3 – 4 мільярди доларів можуть надійти від Міжнародного валютного фонду. Кошти можуть виділити і Всесвітній банк, Міжнародна фінансова корпорація, уряди Великої Британії, Канади та США. Таким чином загальна сума може досягнути 10 мільярдів євро.

Ми робимо все, щоб на наступний день після нових виборів (виборів президента – 24 канал) цю допомогу надали Білорусі,

– запевнила Тихановська.

Ініціатором плану з допомоги Білорусі був уряд Польщі. Таку пропозицію висловив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький ще у вересні 2020 року. За розробку плану взялась Єврокомісія, до роботи залучили і Світлану Тихановську.

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3 мільярди допомоги ЄС мають піти на такі напрямки:

Підтримка економічного зростання.

Допомога з організації реформ.

Інвестиції в інфраструктуру та приватний сектор.

ЄС заморозив допомогу Мінську

Зазначимо, що раніше Урсула фон дер Ляєн наголосила, що 3 мільярдів допомоги Мінську не дочекатись, поки в Білорусі не відбудуться демократичні зміни. Допомогу заморозили через ситуацію з затриманням ексголовного редактора NEXTA Романа Протасевича.