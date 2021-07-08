Сподіваються, що люди забудуть про репресії, – Тихановська про закриття ЗМІ

8 липня 2021 , 17:30
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Джерело:

"Белсат"

У Білорусі почалися закриття і обшуки нелукашенківських ЗМІ. Лідерка опозиції Світлана Тихановська висловила різке обурення діям диктатора Лукашенка і закликала підтримувати журналістів.

Вона опублікувала відповідне відеозвернення, у якому закликала не боятися режиму. До того ж лідерка опозиції гостро засудила тиск Лукашенка на ЗМІ.

Тим часом Лукашенко заявив про начебто початок "терористичної атаки" на Білорусь

"Режим Лукашенка боїться правди"

Тихановська зазначила: наступ на легендарну "Нашу ніву" – це приниження. Про це видання знає кожен школяр, адже це найпопулярніший ресурс білоруською мовою. Те, що силовики проводили там обшуки – ницість і страх. 

Лідерка опозиції зазначила: режим Лукашенка боїться правди, тому і блокує ЗМІ, не дає акредитації іноземним журналістам, закриває офіси.

Вони сподіваються, що в разі викрадення журналістів і закриття ЗМІ люди забудуть про фальсифікації, насильстві і репресіях. Але пам'ять і правда все ж сильніше,
– висловила сподівання Тихановська.

Світлана Тихановська зазначила: завдання тих, хто підтримує незалежну Білорусь – допомагати їм відновлювати сайти, підписуватися на їхні соцмережі, поширювати інформацію. Для прикладу вона навела сайт TUT.by, який вже запрацював на домені zerkalo.io.

Наступ на білоруські ЗМІ: що відомо

  • 8 липня силовики вдерлися до редакцій білоруських ЗМІ, які писали про протести та порушення прав людини у державі. 
  • Обшуки провели у газети "Наша ніва", а його головного редактора Ягора Марциновича повезли на допит. Згодом їхній сайт перестав працювати.
  • До того ж обшукали редакції "Інтер-прес" і "Брестської газети", вдома у журналіста і редактора журналу. Orsha.eu.
  • У міністерстві інформації Білорусі тим часом заявили, що заблокували сайт "Нашої Ніви" на підставі повідомлення генеральної прокуратури.
  • Білоруська асоціація журналістів з цього приводу зажадала від влади припинити переслідування ЗМІ.
Автор: Вероніка Климська