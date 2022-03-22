Тихановська звинуватила Лукашенка в держзраді через допомогу Росії у війні

Світлана Тихановська звинуватила Олександра Лукашенка у державній зраді. Це сталося, коли самопроголошений президент дав використовувати білоруську землю для агресії Росії.

Лідерка білоруської опозиції Світлани Тихановської зробила заяву на тлі можливого втягування армії Білорусі у війну про України.

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Тихановська звинуватила Лукашенка в держзраді

Олександр Лукашенко вже здійснив державну зраду, надавши територію Білорусі для російської агресії проти України,

– зазначила Тихановська.

Вона додала, що агресія Росії суперечить національним інтересам Білорусі та є злочином. Крім того, вона прямо конфліктує з білоруською Конституцією. Тому Лукашенко і всі посадовці, які сприяють агресії, неминуче постануть перед судом і отримають покарання за державну зраду, а у разі вторгнення в Україну – і за військові злочини.

Опозиціонерка також заявила, що вторгнення білоруської армії в Україну – це крок із незворотними наслідками. "Він стане ганебною плямою на стосунках з українським народом і ще більше ізолює білорусів від зовнішнього світу – аж до залізної завіси", – пояснила вона.

Водночас Тихановська звернула увагу, що військовослужбовців та посадовців, які відмовляться виконувати злочинні накази, звільнять від відповідальності за невиконання таких наказів. Право не виконувати наперед злочинні накази гарантоване законом. Зафіксувати свою незгоду з наказом, уточнила опозиціонерка, можна прямою дією – склавши зброю.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко вже відверто починає говорити про можливості заробити на війні в Україні. Мовляв, якщо у країні не зможуть виростити достатньо зерна для експорту, то в Білорусі зможуть.

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