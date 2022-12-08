Тихановську помітили з представником режиму Лукашенка у Лодзі: як вона це прокоментувала

У польському місті Лодзь відбулося дводенне засідання Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі. На рівні постійного представника була представлена і Білорусь.

На заході була присутня лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська. На засіданні Ради міністрів ОБСЄ фотографам вдалося зафіксувати момент, коли вона була поруч з представником МЗС Білорусі Андрієм Дапкюнасом.

Читайте також Україна може визнати Білорусь окупованою: як на це відреагувала білоруська опозиція

Підійшла побажати "удачі"

На фото видно, що вона нахилилася до нього, щоб щось сказати. Про зустрічі "офіційної" та "опозиційної" делегацій у Лодзі нічого не відомо.

Згодом сама ж Тихановська прокоментувала цей діалог з представником Лукашенка.

За словами Тихановської, вона підійшла, коли побачила табличку "Білорусь".

Я знала, хто це, підійшла до нього і сказала йому: "Удачі!". Він не очікував мене побачити, злякався, я думаю, нічого не відповів,

– сказала вона.



Тихановська з представником Лукашенка / Фото Getty Images

Що відомо про лідерку опозиції Білорусі

Світлана Тихановська балотувалася на виборах президента Білорусі 2020 року замість чоловіка Сергія, якого було затримано під час передвиборчої кампанії та в грудні 2021-го засуджено до 18 років ув'язнення.

Вибори 2020 року були визнані сфальсифікованими на користь Лукашенка, який влаштував репресії проти незгодних протестувальників. Відтоді Тихановська перебуває за кордоном, де здійснює фактичну політичну діяльність як визнана низкою західних держав легітимна представниця Білорусі.

Щорічна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ відбувається на запрошення чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау. Україну на головній події року в ОБСЄ представив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.