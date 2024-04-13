Вже була арктична бригада: у ВМС оцінили ризики від залучення Тихоокеанського флоту у війну
Перекидання військ Тихоокеанського флоту для їхньої участі у війні проти України не стане сюрпризом. Наші Військово-морські сили вже бачили арктичну бригаду морської піхоти ворога.
Українські спецслужби повідомляли, що військові з'єднання Тихоокеанського флоту Росії найближчим часом підсилять окупантів у війні проти України. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону окреслив рівень загрози подібної ініціативи військового керівництва країни-агресорки, передає 24 Канал.
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Для нас це не буде сюрпризом
Український посадовець розповів, що наша держава вже бачила арктичну бригаду морської піхоти. За його словами, вона була з унікальною технікою, саме на півдні України.
Як зауважив Плетенчук, вона "чудово палала чудово палала після роботи артилерійської бригади 406 зі складу морської піхоти Військово-морських сил". Тому, для України такі війська не є чимось новим.
Снаряду 155-міліметровому все одно морпіх це чи зек з "Вагнера", оскільки вбиває їх приблизно однаково, тому сказати що для нас це щось нове... Так, звісно це контрактні військовослужбовці, так, у них може бути краща підготовка, але враховуючи те, що ця війна триває вже 11 рік, сказати, що для нас це буде якимось сюрпризом – ні,
– сказав він.
Водночас представник ВМС ЗСУ зазначив, перекидання військ Тихоокеанського флоту Росії залишить оголеними деякі частини кордону країни-агресорки. Він наголосив, що це геополітичні наслідки вторгнення в Україну для Росії, які достеменно не відомо як саме закінчаться для ворога.
Що цьому передувало: головне
- За даними ГУР МО, Москва відправляє на війну особовий склад Тихоокеанського флоту Росії, а також 11-ї армії ВПС та ППО задля поповнення санітарних та безповоротних втрат російських окупаційних військ під час війни в Україні та укомплектування нових військових підрозділів.
- Українська розвідка також зазначає, що вищезгадані військові з'єднання країни-агресорки раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій російськими загарбниками проти нашої держави. Це близько 2 тисячі російських військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв Росії.
- Ще близько 400 солдатів з-поміж військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровського краю, "лататимуть діри" 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії. Останні вже ведуть бойові дії проти України, а також мають некомплект через величезні втрати.