Тік-токерці з Росії заборонили в'їзд в Україну

У пункті пропуску в аеропорту "Київ" затримали 22-річну тік-токерку з Москви. Все тому, що вона незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим.

Що відомо про російську блогерку

Дівчина прилетіла в Україну рейсом з Варшави. Під час перевірки прикордонники з'ясували, що вона порушувала наше законодавство.

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Так, влітку 2021 року блогерка в'їжджала в Крим автомобілем через незаконно збудований Керченський міст.

За порушення українського законодавства прикордонники оформили щодо росіянки адмінпротокол.

Їй заборонили в’їзд в Україну на 3 роки та попередили, якщо протягом цього часу намагатиметься потрапити на територію нашої країни, термін заборони збільшать до 10 років,

– розповіли у Держприкордонслужбі.

З України росіянка має вилетіти найближчим зворотним рейсом.

За даними "Української правди", блогерку звати Альона Вотінцева.

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