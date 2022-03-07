TikTok у Росії не працює навіть з VPN: росіяни масово гуглять, в чому річ

TikTok зупинив роботу свої сервісів на території держави-агресорки. Станом на 7 березня застосунок не працює навіть з VPN. Росіяни ошелешені.

На телефоні застосунок недоступний навіть після його перевстановлення та увімкнення VPN.

До теми Деякі сервіси TikTok зупиняють роботу в Росії

Росіяни в шоці

Деякі жителі Росії не розуміють, що сталось, тому починають масово гуглити. Крім TikTok, серед гугл-запитів є і блокування інших платформ, оскільки з агресором перестали співпрацювати багато компаній. Скоро у росіян залишаться тільки "Вконтакті" та "Однокласники".

Щоправда, у вебверсії з комп'ютера відео таки можна подивитись з VPN, якщо вийти з облікового запису або в режимі інкогніто.

Чому TikTok покинув Росію

Річ у тім, що рівень цензури у Росії ще більше розширили. Зокрема, схвалили закон про "фейкові новини".