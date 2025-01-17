У TikTok поширюється небезпечний челендж: поліція звернулася до українців
- У TikTok поширюється челендж, де діти виготовляють небезпечні саморобні вибухівки, що призводить до серйозних травм.
- Нацполіція закликає батьків і дітей уникати ризикованих дій заради популярності в соцмережах.
Останнім часом серед українських дітей набув популярності челендж з TikTok. Його учасники ризикують здоров'ям власним і оточуючих.
Так, у TikTok поширюються відеоінструкція з виготовлення саморобної вибухівки, передає 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.
Дивіться також Раніше карали за гімн Росії: одному з підлітків зі скандальних відео повідомили про підозру
Небезпека з TikTok
У челенджі беруть участь діти, які иготовляють саморобні петарди. У поліції наголошують про катастрофічні наслідки таких "експериментів": Вони зазвичай закінчуються глибокими хімічними опіками і шрамами на руках і обличчях. У деяких випадка потрібне довготривале лікування.
Так, лише за останній тиждень до дитячої лікарні Святого Миколая у Львові госпіталізували трьох підлітків, які намагалися самостійно зробити вибухівку. В усіх – складні поранення.
Зверніть увагу! Нацполіція України закликає батьків та дітей бути уважними й не ризикувати здоров’ям заради "популярності" в соцмережах.
До слова, Верховний суд США підтримав закон про блокування TikTok, соцмережа працюватиме до 19 січня.