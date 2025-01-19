У США заборонили TikTok: чому Україні варто було б зробити те саме

19 січня у США припинив працювати застосунок TikTok. Втім, найімовірніше Трамп, як тільки-но стане офіційним президентом США, скасує заборону на використання цієї соціальної мережі принаймні на 90 днів.

Соціальна мережа TikTok належить китайській компанії ByteDance. У США є серйозні побоювання з приводу того, що уряд КНР через цей додаток може отримувати доступ до даних американських користувачів. ByteDance поставили ультиматум: або до 19 січня вона продає американський сегмент мережі, або TikTok припиняє працювати у США, передає 24 Канал із посиланням Infolight.ua.

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У чому небезпека TikTok для України

На тлі чуток про закриття TikTok американці почали завантажувати інший китайський застосунок – RedNote. Лише за 48 годин він отримав 700 000 нових користувачів. Структура платформи включає одночасне відображення різноформатного контенту – відео, фотографій та текстових матеріалів. Система формує стрічку на основі інтересів користувача, що відрізняється від традиційної моделі підписок.

За допомогою цих додатків легко поширювати неправдиву інформацію і маніпулювати думками людей.

Так, дослідження виявили у TikTok мережі облікових записів, які "працюють" задля підриву мобілізації в Україні – перебільшують втрати ЗСУ і розповідають про несправедливість призову.

З цих причин будь-який додаток із подібним функціоналом та власниками з ворожих країн становить загрозу нацбезпеці нашої держави.

Найчастіше ворог для просування своїх наративів в Україні використовує TikTok в поєднанні з Viber та YouTube.

Наприклад, він хоче зібрати спільноту для організації спротиву мобілізації. Спершу створюється вірусне відео, під яких нібито незалежні коментатори залишають сотні і тисячі дописів, роблять поширення.

Велика кількість "вподобайок" і коментарів дає сигнал алгоритмам мережі піднімати відео в рекомендаціях. Відповідно його переглядає ще більше людей. Відео або напряму скеровує глядача до певної дії, або рекомендує підписатися на спільноту, посилання якої зашиті в шапці профілю.

За таким принципом був розкручений сценарій "з Майданом 24.03" в 2023 році, коли завірусили відео дівчини, яка назвалася донькою військовополоненого. Вона запрошує всіх на Майдан Незалежності 24 березня о 12:00. Це відео було опубліковано в ТікТок і наразі видалено. Проте його в той день поширюють антиукраїнські телеграм-канали, а вже наступного дня починають з'являтися відео нібито військових та волонтерів, які також закликають вийти на Майдан " питання владі".

В той же день ввечері це як новину починають поширювати російські телеграм-канали та другорядні ЗМІ.

TikTok працює як система, яка навчається на вподобаннях своїх глядачів, і показує подібну відверту нісенітницю виключно тим, хто готовий в неї вірити,

– підсумовує видання.