Це була постановка: тіктокер Волошин "покаявся" за відібраний айфон та показав реальне відео

Блогер Олександр Волошин оприлюднив нове відео, що показує, як він насправді "дарував" айфон дівчинці, а потім відібрав. Виявилось, що попередній ролик був постановкою.

Спочатку блогер нібито "покаявся" за ситуацію, попросивши пробачення у своїх родичів, які "виховували його по-іншому". Однак після двох хвилин "покаяння" лунає фраза "Стоп.Знято".

До речі "Кинули" актори і друг: блогер Волошин знайшов пояснення для відібраного в дитини айфона

Тоді Волошин питає "чи нормально, він відіграв". Далі він переказав весь свій "шлях до успіху".

Блогер показав реальне відео

Волошин показав нове відео, на якому він підійшов до мами з донькою, в руках якої був подарований айфон. Він попросив їх розіграти сценку, в якій він нібито відбирає у дитини гаджет. Дівчинка мала начебто засмутитись, а мама – скандалити.

Для чого Волошин розіграв сценку

Блогер розповів, що таким чином його безкоштовно поширили близько 100 ресурсів, показали по телебаченню. Відтак Волошин зробив це для піару.

Історія з відібраним айфоном: що відомо

Скандальне відео, яке розійшлось мережею, опублікувала мама дівчинки. На кадрах видно, що блогер спочатку дарує айфон, а потім задумав його відбрати.

При цьому виникла сварка. Хлопець поводився агресивно та лаявся.

Дивіться відео, як блогер відбирає айфона: