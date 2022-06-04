Тіла 1,5 річного хлопчика досі не знайшли, – Живицький про загиблих діток на Сумщині

В Україні сьогодні, 4 червня, відзначають День пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Війна триває вже 8 років і за цей час на Донбасі загинуло 240 дітей щонайменше.

Натомість повномасштабне вторгненння Росії йде вже понад 100 днів. З вини агресора Україна за цей короткий проміжок часу вже втратила 261 дитину. Ще 463 дитини отримали поранення, але це все попередні підрахунки.

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Скільки дітей загинуло на Сумщині

В основному діти найбільше постраждали на територіях, які були або є тимчасово окуповані росіянами. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що війна росії проти України забрала життя 8 дітей на Сумщині. Також є ті, хто постраждав, але залишився живий. Живицький описав деякі історії.

Зокрема, у перші дні війни, 24 – 25 лютого, росіяни обстріляли автівку мирної сім'ї із Кролевеччини. Чотирнадцятирічний хлопець отримав кілька переломів, та, на щастя, вижив.

Натомість в ці ж дні семирічна дівчинка, на жаль, загинула в результаті артилерійських обстрілів у Охтирці. Від російських снарядів постраждав також і її одноліток.

Живицький розповів також історії, які трапилися на Сумщині в березні місяці, коли область ще була в окупації. Зокрема, 5 березня у Роменському районі біля села Пустовійтівка від обстрілів із кулемета постраждав сімнадцятирічний Дмитро. Він отримав вогнепальне поранення, коли був у авто.

Страшний день для Сумщини – 7 березня

Голова ОВА саме цей день називає страшним, адже від російських обстрілів постраждало багато дітей в області. Росіяни скинули бомбу на один з житлових районів Сум. На жаль, тоді загинули одразу чотири дитини. Одному хлопцю було 7 років. Решту троє – брати з однієї родини. Найстаршому з них було лише 15 років.

Але в цій трагедії поранило й чотирирічну дівчинку. А в ту ж ніч від авіаудару по одній із баз відпочинку постраждала й дванадцятирічна дівчинка.

Того ж таки 7 березня російські військові, можливо, що з танка, влучили у цивільний автомобіль, в якому їхала родина з дитиною. Ймовірно, що півторарічна дитина загинула разом з батьками від рук росіян. Тіло хлопчика так і не знайшли досі.

Діти, що постраждали в другій половині березня

Російські окупанти 9 березня з артилерії обстріляли територію колишнього заводу "Електробудприлад" у Тростянці. Уламки снарядів влучили у 13-річного хлопця, він помер.

21 березня також в Тростянці від ворожого артобстрілу загинув 16-річний Максим.

Звірства росіян продовжують жахати. Як розповів Живицький, 27 березня біля села Чумакове Конотопського району російські окупанти своєю військовою технікою переїхали ногу 15-річному хлопцеві. Через це її ампутували нижче коліна й він залишився без кінцівки.

29 березня у тому ж Тростянці під час ворожого артобстрілу травми отримала 9-річна дівчинка.

Україна втрачає дітей через звірства росіян

В Офісі генпрокурора 3 червня повідомляли, що за 100 днів російсько-української війни щонайменше 261 дитина загинула від рук російських окупантів. Водночас отримали поранення – 463.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій (187), Київській (132) та Харківській (112) областях. У Чернігівській – 68, у Луганській та Херсонській – 52, у Миколаївській – 47, у Запорізькій – 29, у Сумській – 17, у Житомирській – 15.

Також у Маріуполі на асфальті помітили дитячий малюнок, від якого серце просто розривається. Його намалювала дитина, яка благає про допомогу. На асфальті пише: "Сніжана, 12 років – помирає".

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