300 тіл військових повернули в Україну, процес обміну триває, – Верещук

30 червня 2022 , 14:48
Читать новость на русском

Крім обміну полоненими, Україна також працює над поверненням тіл загиблих воїнів. Станом на 30 червня вже вдалося 300 тіл загиблих героїв.

Про це розповіла міністерка реінтеграції Ірина Верещук в етері загальнонаціонального марафону. Україна співпрацює з Червоним Хрестом у питанні щодо повернення тіл загиблих.

Зауважте Був у полоні 3 місяці: мер Голої Пристані повернувся додому

Як відбувається повернення тіл загиблих

Ірина Верещук пояснила, що питанням повернення тіл загиблих військових та цивільних займається Міністерство реінтеграції та зокрема уповноважений з питань зниклих безвісти. Робота відбувається завдяки Червоному Хресту, з яким підписані відповідні угоди.

Міністерка зазначила, що процес обміну є складним, оскільки Росія попри часом бажання повернути Україні тіла не може надати ті тіла, які просить Україна.

Це складник та клопіткий процес, але вже понад 300 тіл ми змогли повернути. Я сподіваюся, найближчим часом знову будуть чергові обміни, і ми будемо повертати тіла родичам, які дуже цього чекають,
– пояснила Верещук.

Міністерка зазначила, що кількість тіл загиблих, які перебувають в Росії – невідома. Причиною того зокрема є статус безвісти зниклого. Верещук зазначила, що часто буває так, що людину вважають загиблою, вона має статус зниклого безвісти, але потім з'ясовується, що вона у полоні. 

Україна повернула 95 захисників "Азовсталі"

29 червня відбувся один із наймасштабніших обмінів полоненими між Україною та Росією. У межах цього обміну Україна повернула 144 людей, з яких 95 – захисники Маріуполя. До України повернулися:

  • 59 бійців Національної гвардії;
  • 30 – Військово-морських сил;
  • 28 – Збройних Сил України;
  • 17 – Державної прикордонної служби;
  • 9 – Територіальної оборони;
  • 1 – Національної поліції.

Більшість з повернених тяжкопоранені. Робота над поверненнями інших захисників триває.

Варто переглянути – як зустрічали визволених з полону українців: дивіться відео

 

Автор: Іван Магуряк