Тіла 4 загиблих у ДТП на Чернігівщині досі не ідентифікували

Загалом у ДТП загинуло 13 людей. Станом на 18:00 7 грудня тіла 4 з них не можуть ідентифікувати.

Наразі правоохоронці намагаються встановити особи загиблих. Про це заявив директор департаменту цивільного захисту Чернігівської ОДА Сергій Болдирєв.

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Що відомо про моторошну ДТП у Чернігівській області

Близько 8 години ранку 7 грудня біля села Брусилів у маршрутку влетіла вантажівка, яка виїхала на зустрічну смугу. Пасажирський мікроавтобус рухався за маршрутом Чернігів – Сосниця. За словами керівника прокуратури Чернігівської області Сергія Василина, один із ймовірних факторів, які могли спричинити аварію – погодні умови.

Внаслідок зіткнення загинули 13 людей, серед них і водій маршрутки. Крім того, 7 людей перебувають у важкому стані в лікарні. Відомо, що серед постраждалих є 16-річний підліток.

Розслідуванням аварії вже зайнялася прокуратура. ДТП прокоментував також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він наголосив, що правила дорожнього руху порушив водій вантажівки DAF. Урядовець висловив співчуття рідним загиблих у автотрощі.

Головний прокурор області заявив, що є питання до стану дорожнього покриття та служб, які повинні обслуговувати дорогу. Крім того, правоохоронці призначили перевірку технічного стану маршрутки. Інші причини та обставини аварії будуть розслідувати.