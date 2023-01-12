Вбитих вагнерівців перевозять в Росію вантажівками: скільки платять далекобійникам

Ростовська фірма "Дисавтотранс" виступає посередником у перевезеннях тіл вбитих бійців ПВК "Вагнера". Зазначають, що у них "аншлаг" чи не щодня.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Відомо, що доставленням тіл займаються звичайні далекобійники, передає 24 Канал.

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Скільки отримують далекобійники за "брудну роботу"

В одному із розміщених замовлень зазначено, що тіла вагнерівців потрібно доставити до Московської області. За перевезення "вантажу 200", вагою 6 тонн і об'ємом 82 кубометри, упакованого в "суцільнометалеву оболонку", замовник готовий заплатити 60 тисяч рублів "готівкою без торгу".

Варто додати, що основною вимогою до автомобіля є наявність холодильної камери. Вантаж відправляють без супроводу, проте видають усі необхідні документи з моргу.

Такі замовлення далекобійники "розбирають, як гарячі пиріжки". Зазначимо, що ПВК "Вагнера" бере активну участь у боях за Соледар та Бахмут, тому не дивно, чому серед бійців Пригожина є величезна кількість вбитих та поранених.

Чому ПВК "Вагнера" кинулась на Соледар