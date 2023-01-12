Вбитих вагнерівців перевозять в Росію вантажівками: скільки платять далекобійникам
Ростовська фірма "Дисавтотранс" виступає посередником у перевезеннях тіл вбитих бійців ПВК "Вагнера". Зазначають, що у них "аншлаг" чи не щодня.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Відомо, що доставленням тіл займаються звичайні далекобійники, передає 24 Канал.
Читайте також Є особистою справою Пригожина, – Ходжес про наступ росіян на Бахмут
Скільки отримують далекобійники за "брудну роботу"
В одному із розміщених замовлень зазначено, що тіла вагнерівців потрібно доставити до Московської області. За перевезення "вантажу 200", вагою 6 тонн і об'ємом 82 кубометри, упакованого в "суцільнометалеву оболонку", замовник готовий заплатити 60 тисяч рублів "готівкою без торгу".
Варто додати, що основною вимогою до автомобіля є наявність холодильної камери. Вантаж відправляють без супроводу, проте видають усі необхідні документи з моргу.
Такі замовлення далекобійники "розбирають, як гарячі пиріжки". Зазначимо, що ПВК "Вагнера" бере активну участь у боях за Соледар та Бахмут, тому не дивно, чому серед бійців Пригожина є величезна кількість вбитих та поранених.
Чому ПВК "Вагнера" кинулась на Соледар
- Керівник ПВК "Вагнера" Євгєній Прігожин запевняє, що бойовими діями за Соледар займається виключно його приватна компанія, а це може бути початком громадянської війни в Росії.
- Російський опозиційний діяч Андрій Піонтковський зазначає, що Євгєній Прігожин має величезні амбіції та дозволяє собі образливі висловлювання в адресу вищого воєнного керівництва Росії.
- Скажені атаки компанії Прігожина на Соледар – це його боротьба за свої позиції всередині російської влади. Так він конкурує з міністерством оборони Росії, а те, що він безкарно критикує вище військове керівництво під час боїв означає розвал російської державності.
- Нагадаємо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що підступи до Соледару всіяні тілами загарбників. Але це не зупиняє ворога. Він рухається буквально по тілах своїх же убитих солдатів. І попри шалену кількість бійців країни-агресорки, яких кинули на Соледар, наші захисники продовжують демонструвати міць та незламність.