Україна повернула тіла трьох окупантів, які росіяни передали в рамках репатріації

Україна передала Росії тіла трьох її загиблих військових, які раніше потрапили до нас у межах репатріації. Передача стала можливою лише після повного підтвердження ДНК.

Детальніше про повернення та верифікацією тіл, повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм міністра внутрішніх справ Ігора Клименка.

До теми Ця кількість буде збільшуватись, – Нацполіція про передані Україні тіла росіян

Передача без помилок: як працює механізм

МВС України наголошує, що тіла передаються лише після стовідсоткової відповідності ДНК. За словами Клименка, нині йдеться про три таких тіла. Українська сторона не приймає рішень поспіхом – репатріація проводиться після чіткої ідентифікації, аби не допустити жодного обману.

Ми говоримо зараз про тіла – ті, що ми обстежили, які в нас лежали саме з 2025 року. Чутлива тема, ми не звертали на це увагу. Ми робили свою роботу професійно і відкладались тіла для обміну. В той же час, коли Росія почала інформаційну на нас атаку, ми вийшли з офіційним оприлюдненням нашої роботи, для того, щоб держава-агресор розуміла, за що вона має відповісти,

– наголосив Клименко.

Репатріація тіл та знущання Росії з пам'яті полеглих / Фото з телеграму Ігоря Клименка

Також міністр наголошує, що у мішках, які надходили раніше, неодноразово виявляли рештки українців змішані з тілами та рештками тіл російських солдатів.

Репатріація: як відбуваються обміни тіл

У 2025 році Україна та Росія домовилися про репатріацію тіл загиблих за принципом "6000 на 6000" під час переговорів у Стамбулі. Обміни відбувалися в кілька етапів: 11, 13, 14 та 15 червня. Першу партію тіл передали 11 червня – тоді Україна отримала останки 1212 своїх захисників, полеглих на Сході, Півдні. 13 червня додалися ще 1200 тіл, і стільки ж – у наступні два дні.

Під час цих обмінів українські експерти неодноразово фіксували випадки, коли в одному мішку були рештки кількох осіб. За словами першого заступника голови Нацполіції Максима Цуцкірідзе, часто потрібно кілька експертиз, щоби встановити особу, а іноді – скласти одне тіло з десятків фрагментів.

Тому з огляду на ризик навмисних фальсифікацій, Україна звернулася до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти. Мета – запустити процес збору біоматеріалу серед громадян країни-агресора, щоб ідентифікувати передані тіла. Найближчим часом мають опублікувати список пунктів забору та інструкцію для запису на здачу ДНК. Це дозволить уникати помилок і забезпечити, щоби ворог справді забирав своїх, а не залишав їх лежати невідомими.