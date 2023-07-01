Двічі воювали проти Росії: тіла двох добровольців з Грузії привезли на батьківщину для поховання

До Грузії привезли тіла двох добровольців, які загинули в України, воюючи проти Росії. Малхаза Квіжінадзе та Джоні Одішвілі привезли на батьківщину для прощання.

Обоє воїнів загинули на Сході України. Водночас Малхаз Квіжінадзе та Джоні Одішвілі були також ветеранами російсько-грузинської війни 2008 року.

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Грузинських добровольців поховають на батьківщині

Тіла Малхаза Квіжінадзе та Джоні Одішвілі привезли до Грузії уночі 1 липня. Квіжінадзе загинув минулого тижня у бою на Луганщині. Одішвілі в боях за Бахмут зазнав важкого поранення голови уламком ворожого снаряда. Медики намагалися врятувати життя воїна, однак не змогли.



Тіла добровольців привезли на батьківщину / Фото NewsGeorgia

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак висловив свої співчуття і наголосив, що на війні з окупантами ми втрачаємо героїв, серед яких й іноземні добровольці, які разом з українцями воюють проти російського зла.

Війна, на жаль – це втрати. Ми втрачаємо наших героїв, а також добровольців, які воюють за Україну проти російського зла. Такими були ветерани російсько-грузинської війни 2008 року Малхаз Квіжінадзе та Джоні Одішвілі, які билися в лавах Сил оборони. Одішвілі загинув під Бахмутом, а Квіжінадзе – на Луганщині. Літак з тілами загиблих прибув до Грузії, де героїв поховають. Мої співчуття. Ми переможемо,

– написав Єрмак.

Дата та місце прощання з Героями поки що невідома. Варто відзначити, що за час повномасштабного вторгнення в Україні загинули близько 50 добровольців із Грузії, які воювали проти Росії.

На війні загинув Артем Суховій

На Сході обірвалося життя Артема Суховія – українського патріота з Черкас, який після початку повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону, аби захищати Україну. Воїну було 22 роки.

Артем був бойовим медиком в 3-ї ОШБр і врятував не одне життя за що напередодні загибелі був відзначений нагородою.

У Героя залишилась дружина та маленький син.