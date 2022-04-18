Тільки ліс знатиме їхні імена: втрати ворога не цікавлять навіть родини російських військових

Імена багатьох окупантів знатиме хіба що поліські ліси. Втрати Росії не цікавлять навіть родини їхніх військових.

Поліські ліси розташовані неподалік Білорусі. Саме там ЗСУ ліквідували безліч окупантів. Їх тіла навіть не думають прибирати.

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Нікого не цікавить їхня доля, навіть їхні родини. Тільки ліс знатиме їх прізвища і де вони лежать… Та він не говоритиме, просто пам'ятатиме цю війну, як і мільйони українців,

– мовиться в повідомленні.

В ОК "Захід" кажуть, що поліські ліси "поглинуть" ворога. І все, що від них залишиться, піде у наших лісів.

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