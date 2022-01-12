НАТО відмовилось виконати ультиматум Росії щодо нерозширення, – Столтенберг

У НАТО відповіли відмовою на ультиматум Росії не запрошувати Україну до військово-політичного союзу. Там не збираються йти на компроміс в цьому питанні.

Про це повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Відповідну заяву політик зробив за підсумками перемовин Росія – НАТО, які відбулися 12 січня.

Читайте також НАТО та Росія обговорили "гарантії безпеки": Столтенберг підбив перші підсумки

Тільки Україна та 30 країн НАТО можуть вирішувати, чи ця країна стане членом альянсу, Росія не має права вето,

– сказав він.

За його словами, Північноатлантичний Альянс вважає брехнею, що розширення військово-політичного союзу – це агресивний акт. Оскільки організація поширює демократію у світі.

Єнс Столтенберг також додав, що серйозно занепокоєний через нарощування військ Росії навколо кордонів України та закликав Путіна утриматися від згубних дій проти союзників.

Перемовини США та Росії: що відомо

У Женеві 10 січня відбулася зустріч щодо так званих "гарантій безпеки", на яких наполягає Росія.

Країна-агресор заперечувала, що планує напад на Україну, наполягаючи на нерозширенні Північноатлантичного альянсу. В США наголосили, що у НАТО діє принцип "відчинених дверей".

Перемовини відбудуться трьома дипломатичними каналами. Спершу – прямі переговори представників країн. 12 січня – засідання Ради НАТО – Росія. Після цього – формат Росія – ОБСЄ.

Росія може влаштувати провокації біля українських кордонів: дивіться відео

Постійна представниця США у Раді НАТО Джуліанна Сміт заявила, що ніхто не може змусити Північноатлантичний альянс змінити свою політику щодо розширення. У цьому питанні жоден компроміс із Росією неможливий.