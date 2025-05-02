У Київському метрополітені виявили тіло людини: що кажуть у поліції

У Києві на станції метро "Дорогожичі" зранку 2 травня виявили тіло людини. Поліція передала його на судово-медичну експертизу та відкрила кримінальне провадження.

Про це 24 Каналу розповіли в пресслужбі столичної поліції.

Що відомо про подію в Київському метрополітені

Правоохоронці прокоментували, що особу людини, яку виявили без ознак життя, вдалося встановити – це чоловік 1996 року народження. На його тілі не було виявлено ознак насильницької смерті. Поліція наразі не вбачає ознак злочину.

Судово-медична експертиза, на яку направили тіло, детальніше визначить причини смерті чоловіка. Наразі поліція розпочала провадження за фактом умисного вбивства з приміткою "Природна смерть".

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