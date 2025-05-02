2 травня, 16:41
У Київському метрополітені виявили тіло людини: що кажуть у поліції
Основні тези
- У Києві на станції метро "Дорогожичі" виявили тіло чоловіка 1996 року народження без ознак насильницької смерті.
- Тіло передали на судово-медичну експертизу.
У Києві на станції метро "Дорогожичі" зранку 2 травня виявили тіло людини. Поліція передала його на судово-медичну експертизу та відкрила кримінальне провадження.
Про це 24 Каналу розповіли в пресслужбі столичної поліції.
Що відомо про подію в Київському метрополітені
Правоохоронці прокоментували, що особу людини, яку виявили без ознак життя, вдалося встановити – це чоловік 1996 року народження. На його тілі не було виявлено ознак насильницької смерті. Поліція наразі не вбачає ознак злочину.
Судово-медична експертиза, на яку направили тіло, детальніше визначить причини смерті чоловіка. Наразі поліція розпочала провадження за фактом умисного вбивства з приміткою "Природна смерть".
Інші інциденти в метрополітені Києва
- Нагадаємо, 24 квітня в столичному метрополітені сталася трагедія – чоловік потрапив під потяг на станції "Хрещатик". На жаль, врятувати його життя не вдалося.
- Також смерть людини в метрополітені фіксували 9 березня. Відомо, що чоловік порушив правила користування метрополітеном і пройшов у тунель під час руху поїздів. Метро наїхало на пасажира, від отриманих травм він загинув на місці.
- Також чоловік у березні потрапив на колії на станції "Святошин". Його безпечно підняли на платформу до прибуття поїзда, що врятувало йому життя.