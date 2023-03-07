Тіло на окупованій території: у ЗСУ назвали ймовірне прізвище розстріляного бійця
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
Збройні Сили України заявили, що тіло військового, якого вбили окупанти, на тимчасово окупованій території. Попередньо відомо, що звуть бійця Тимофій Шадура.
За даними Сухопутних військ ЗСУ, він пропав безвісти 3 лютого 2023 року. Служив боєць у 30-й окремій механізованій бригаді.
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У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що, за попередніми даними, окупанти опублікували відеозапис розстрілу військовослужбовця 30-ї окремої механізованої бригади Тимофія Миколайовича Шадури.
Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут,
– заявили українські військові.
У Збройних Силах України повідомили, що станом на 7 березня тіло нашого військовослужбовця перебуває на тимчасово окупованій території.
"Остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз", – розповіли в ЗСУ.
У 30 окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького відреагували на трагедію.
Командування 30-ї окремої механізованої бригади та побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста буде невідворотною,
– пообіцяли побратими.
Ворог має понести покарання за всі злочини в Україні.
Сестра впізнала брата по відео
Вранці 7 березня журналістка Софія Кочмар-Тимошенко написала, що сестра розстріляного полоненого впізнала брата та сказала, що "це 100 відсотків" він.
Це його очі, голос і те, як він курив сигарету,
– сказала жінка журналістці.
Станом на ранок 7 березня сестра попросила не розкривати інформацію про ім'я брата та інші деталі. До того часу, "поки вийдуть на зв'язок побратими з нуля". Також вона сказала, що хоче бути біля матері з самого ранку.
Що відомо про страшне вбивство українського бійця
- 6 березня у мережі з'явилось відео, на якому російські загарбники розстріляли українського полоненого. Захисник був без зброї та не проявляв агресії.
- Чоловік на відео спокійно стояв та курив цигарку. На задньому фоні чути, що йому запропонували щось сказати. Боєць сказав лише "Слава Україні". Після цього в нього полетіли ворожі кулі й він впав на землю.
- Після публікації відео з розстрілом військового українці розпочали флешмоб "Слава Україні, Героям Слава". До нього долучились військові, Міноборони, мери міст, представники влади, ОВА, блогери, відомі люди та тисячі простих українців.
- СБУ відкрила кримінальну справу за порушення законів та звичаїв війни. Дмитро Лубінець відправив це відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії, Дмитро Кулеба звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду.
- Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Президент сказав, що окупант убиває за сам факт, що ми українці, за одне тільки слово про Україну: "В Україні завжди звучатиме: "Слава Україні!". І мільйони завжди відповідатимуть: "Героям Слава!".