Влада Кракова відмовилася оплачувати поховання 24-річного Міхала Оксіньського, який 7 листопада влаштував стрілянину в центрі міста. Якщо родичі не заберуть тіло, його передадуть університету для медичних досліджень.

Як повідомляє видання Onet, міський голова Кракова Лукаш Гібала на пресконференції наголосив, що муніципалітет не витрачатиме громадські кошти на похорон нападника. Будь-які подальші кроки щодо останків стануть можливими лише після завершення всіх процесуальних дій прокуратури.

Які подробиці?

Рішення про організацію прощання насамперед мають ухвалювати родичі чоловіка. Якщо ж близькі офіційно відмовляться забрати небіжчика, Краківський міський центр соціальної допомоги не братиме на себе цих обов'язків.

Водночас для використання тіла в дослідницьких та медичних цілях потрібна офіційна згода самого Ягеллонського університету на його прийняття.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск писав, що в будинку 24-річного стрільця правоохоронці знайшли тіла трьох людей – батьків і сестри. Сам стрілець помер у лікарні 9 листопада.