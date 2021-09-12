Помер за дивних обставин: під Києвом знайшли мертвим відомого суддю Писанця

У Київській області у селі Погреби 11 вересня знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця. Напередодні чоловік відпочивав у знайомого та опинився в епіцентрі конфлікту.

Писанцю було 53 роки. Його тіло виявили у будинку за адресою вулиця Центральна, 6 у селі Погреби Броварського району.

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Що відомо про смерть Писанця

Власником будинку є військовий у відставці. Окрім того, увечері 11 вересня на місці трагедії гостював слідчий Солом'янського РУП ГУНП у Києві, повідомляє "Обозреватель".

Чоловіки розпивали алкоголь, згодом між ними спалахнув конфлікт. За даними ЗМІ, суддя наніс тілесні ушкодження одному з учасників застілля. Відразу після цього Писанець начебто перечепився та впав.

Товариші викликали швидку та намагалися надати судді першу допомогу, але врятувати Писанця не вдалося.



Фото з місця трагедії / Поліція

ЗМІ назвали можливу причину смерті

За даними "Сегодня", у Писанця міг відірватися тромб.

На тілі судді начебто не виявили видимих ушкоджень.

Що відомо про Писанця

Померлому було 53 роки.

Свою суддівську кар'єру Писанець розпочав у 1998 році на Луганщині.

Від 2015 року був суддею Печерського райсуду Києва.

Суддя Писанець був фігурантом багатьох скандалів. Зокрема, сама він ухвалив рішення про зняття арешту з майна очільника МВС часів президентства Віктора Януковича – Віталія Захарченка.

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