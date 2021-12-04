Тіло три дні пролежало в каюті: в Туреччину прибуло судно з мертвим українцем на борту

В порт Стамбула прибуло судно з мертвим українцем на борту. Тіло тримають у каюті протягом вже трьох діб.

Про це повідомив морський юрист Микола Гольбін. Він зазначив, що моторошний інцидент відбувся з судном THOR, яке ходить під прапором Маршалових островів.

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Чоловік помер ще в порту Одеси

Про жахливий випадок повідомили Гольбіну члени екіпажу балкера. Вони зазначили, що моряк помер на судні ще тоді, коли воно стояло в порту Одеси.

Судновласник не зняв померлого з THOR на українській території, а лише мав зробити це в Туреччині. Станом на 3 грудня тіло було ще у каюті – і воно почало розкладатись.

Причину смерті досі не повідомили.

Третю добу тіло українського моряка тримають у каюті у сидячому положенні. Наш моряк помер на борту судна, коли воно було в Україні, але судновласник вирішив не знімати його з борту, а відправити судно до Стамбула,

– пояснив Гольбін.

Екіпаж – у пригніченому стані

Морський юрист у коментарі УНІАН наголосив, що для оформлення необхідних документів потрібен час. Проте незважаючи на ці пояснення, екіпаж – у стресовому стані, адже питання – не лише морально-етичне, а й торкається епідбезпеки.

Причини смерті людини поки невідомі. Тіло не помістили в холодильне обладнання, воно у звичайній каюті. На судні жахливий запах,

– сказав Гольбін.

Тіло моряка мають перевезти літаком в Україну, проте дата – поки невідома.

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