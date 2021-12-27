Тіло "творця України" Леніна продовжить лежати в кремлівському мавзолеї
Джерело:ТАСС
Тіло Володимира Леніна залишиться у мавзолеї на Червоній площі в Москві. Перенесення вождя в інше місце, кажуть у Кремлі, – поки не перебуває у списку найважливіших питань, які треба вирішити.
Про плани щодо Леніна розповів прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Рупор Кремля запевнив, що зараз є чимало набагато важливіших справ, аніж переміщення тіла вождя пролетаріату.
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Цього питання немає на порядку денному, – Пєсков
Цього питання немає на порядку денному, зараз інший порядок денний, який рясніє іншими питаннями та проблемами,
– пояснив Пєсков.
Зазначимо, що на тому, аби Леніна таки поховали, наполягають представники російської православної церкви. Очікували, що рішення про поховання можуть ухвалити у 2024 році – до 100-ліття смерті.
Що відомо про смерть ЛенінаЛенін помер 21 січня 1924 року у Підмосков'ї. Жодних розпоряджень щодо свого поховання він не залишав. Вже наступного дня його тіло забальзамували. Мавзолей почали будувати у 1930 році.
Путін заявив, що Ленін "заснував Україну"
Президент Росії під час щорічної пресконференції "видав" свою версію заснування України. Мовляв, засновником нашої держави є не хто інший, як Володимир Ленін. Згодом глава держави-агресорки намагався зробити свою історію більш правдоподібною і пояснив, що, мовляв, Україну "засновували на принципах Леніна".
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Путін згадав про Леніна на пресконференції: коротко
- 23 грудня очільник Кремля провів велику пресконференцію, у ході якої підбивав підсумки року.
- Одне з питань стосувалось окупації Криму.
- Захоплення українського півострова Путін намагався виправдати "історичним підґрунтям".
- Звісно, історії глави Кремля не має нічого спільного зі справжньою. Так Путін заявив, що Україну нібито "створив" Володимир Ленін, коли створював Радянський Союз.
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