Хочу залишитись у спорті, – Тімановська поки не проситиме у Польщі політичного притулку

Білоруська спортсменка Христина Тімановська, яка заявляла про тиск з боку їхнього керівництва, наразі не проситиме у Польщі політичного притулку. Однак вона продовжить свою спортивну кар'єру у чужій країні.

Тімановська 5 серпня зазначила, що не збирається готувати документи для політичного притулку. Також пояснила, чому вирішила переїхати саме у Польщу.

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"Я не думала зараз з приводу політичного притулку. Все що я хочу – це залишитися в спорті і продовжити свою спортивну кар'єру тут", – сказала спортсменка.

Чому Тімановська обрала Польщу

Вона пояснила, що вирішила переїхати саме у Польщу після спілкування з батьками. Річ у тім, що у такому разі їм буде зручно іноді приїжджати до доньки.

Чоловік Тімановскої одразу після скандалу покинув Білорусь та переїхав в Україну. Тімановська повідомила, що він вже також прямує до Польщі.

Також Тімановська додала, що вона здивована тим, що ситуацію, яка склалась на Олімпіаді переросла у "політичний скандал".

Скандал довкола Тімановської: коротко