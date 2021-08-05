Хочу залишитись у спорті, – Тімановська поки не проситиме у Польщі політичного притулку
Джерело:Інтерфакс-Україна
Білоруська спортсменка Христина Тімановська, яка заявляла про тиск з боку їхнього керівництва, наразі не проситиме у Польщі політичного притулку. Однак вона продовжить свою спортивну кар'єру у чужій країні.
Тімановська 5 серпня зазначила, що не збирається готувати документи для політичного притулку. Також пояснила, чому вирішила переїхати саме у Польщу.
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"Я не думала зараз з приводу політичного притулку. Все що я хочу – це залишитися в спорті і продовжити свою спортивну кар'єру тут", – сказала спортсменка.
Чому Тімановська обрала Польщу
Вона пояснила, що вирішила переїхати саме у Польщу після спілкування з батьками. Річ у тім, що у такому разі їм буде зручно іноді приїжджати до доньки.Довідка. Чоловік Тімановскої одразу після скандалу покинув Білорусь та переїхав в Україну. Тімановська повідомила, що він вже також прямує до Польщі.
Також Тімановська додала, що вона здивована тим, що ситуацію, яка склалась на Олімпіаді переросла у "політичний скандал".
Скандал довкола Тімановської: коротко
- Скандал розгорівся на Олімпіаді в Токіо.
- Тімановська публічно висловила обурення через те, що дівчину змушували бігти не лише свою естафету, але й замість інших спортсменок з Білорусі.
- Спортсменка розкритикувала спортивне керівництво країни, через що тепер не може повернутись у Білорусь через небезпеку.
- Її намагалися змусити покинути Японію та повернутись додому, але Тімановська в аеропорту звернулася до правоохоронців та попросила захисту.
- Тімановська переконана, що її б могли кинути за ґрати після повернення у Білорусь.
- Дівчину звільнили з олімпійської збірної Білорусі.