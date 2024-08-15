Чи можна отримати бронювання з тимчасовою непридатністю: пояснення юриста

Не усі громадяни, які мають статус тимчасово непридатних, можуть отримати на відстрочку від мобілізації. Передусім тому, що право на бронювання мають працівників підприємств, які внесені до категорії критично-важливих.

Нюанси пояснив адвокат Юрій Айвазян. За його словами, коли мова іде про бронювання, то передусім говорять про працівників критично-важливих підприємств.

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"Отримати бронювання від мобілізації можуть громадяни, якщо вони працюють на підприємствах, які Міністерство економіки визнало критично-важливими", – пояснив Юрій Айвазян.

І, як уточнив юрист, дехто з чоловіків цієї категорії отримав висновок військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність для служби.

Непридатність на 2 місяці – чи можна отримати бронювання

Адвокат розібрав конкретний приклад, коли чоловік отримав висновок ВЛК про тимчасову непридатність, і його статус триватиме ще 2 місяці, запитував чи може він отримати бронювання. Також він уточнив, що у нього усе гаразд з військово-обліковими документами: від вчасно оновив дані, має чинний військових докумен.

Передусім Юрій Айвазян, посилаючись на та статтю 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", зазначив, що тимчасова непридатність на 2 місяці — це не підстава для відстрочки. І, якщо чоловік дійсно має право на бронювання, рішення медкомісії його в цьому не обмежує.

Адвокат також наголосив, що військово-зобов'язані громадяни мають право на відстрочку, якщо є термін 6 – 12 місяців обмежень за станом здоров'я. Заброньованих не призивають в армію і вони перебувають на спецобліку.