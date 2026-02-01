Київ повертається до тимчасових графіків: як дізнатися, коли не буде світла
- 2 лютого Київ повертається до тимчасових графіків відключення електроенергії.
- Графіки можна перевірити через чат-бот, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".
Тривалий час у Києві діяли екстрені відключення світла. Нарешті енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію і зробити вимкнення електроенергії для киян більш прогнозованими.
29 січня для Києва вперше запрацювали так звані тимчасові графіки. Втім, уже 31 січня їх довелося скасувати через масштабну аварію в енергосистемі.
Як вимикатимуть світло в Києві 2 лютого?
Втім, вже у понеділок, 2 лютого, опівночі столиця знову повертається до тимчасових графіків. Про це повідомили у ДТЕК.
Подивитися свій графік можна:
Нагадаємо, що тимчасові графіки відключень відрізняються від звичайних погодинних.
Тимчасові графіки нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми. Звичних черг (1.1, 1.2, 2.1 тощо) наразі не буде, графіки не прив'язані до черговості. Для кожного будинку буде свій графік.
Що відомо про масштабну аварію в енергосистемі 21 січня?
- О 10:42 31 січня через технологічне порушення одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії та Молдови, а також між Західною і Центральною частинами України. Це спричинило каскадне відключення в Об'єднаній енергетичній систем України. Були розвантажені блоки атомних електростанцій.
- У низці областей застосували аварійні відключення. Зокрема, у Києві. У столиці зникло водопостачання та тепло. А також зупинилося метро.
- Станом на вечір 1 лютого у столиці 244 будинки без тепла. Унаслідок масштабної аварії в суботу без опалення опинилися 3419 багатоповерхівок. Переважну більшість уже підключили до теплопостачання.